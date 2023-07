LIVE Musetti-Varillas 6-3 | 6-1 | 4-3 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | inaspettato controbreak del peruviano

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 14.30) 4-3 Doppio fallo. 40-A Largo il dritto di Lorenzo. 40-40 DRITTO MAGICO in uscita dal servizio di. Risposta piatta velocissima, mette la racchetta, si appoggia e tira fuori un coniglio dal cilindro per annullare la terza palla break. 40-A Bella risposta diche fa il punto. 40-40 Altro gran passante di dritto di. 40-30 Stecca di dritto. 30-30 Servizio e dritto! 15-30 Bella smorzata di. 15-15 Passante di dritto disu un attacco soft di. 15-0 Prima vincente al corpo. 4-2 Ace (2). 40-15 Rovescio in contropiede di. 30-15 ...