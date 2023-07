LIVE Musetti-Varillas 4-1 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | break di vantaggio nel primo set

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 14.30) 15-15 C’era lo spazio per passare col rovescio sulla smorzata di. 0-15 Risposta aggressiva di Lorenzo! 4-1 Si difende e contrattacca col dritto. 40-15 Ace (1)! 30-15 Prima vincente. 15-15 Dentro il campospinge col dritto e fa il punto. 15-0 Rapidissimoa cercare la palla coi piedi e a giocare lo sventaglio di dritto. 3-1 Prima al centro sulla riga. 40-15 Stecca di Lorenzo col dritto. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Smorzata bella di dritto del peruviano. 15-0 Prima vincente. 3-0 Prima vincente e inizio forte diche non ha ancora perso un punto al servizio. 40-0 Dritto lungolinea di ...

Primo turno Campo 14 1° 2° 3°1 VARILLAS 0 Il tabellone. TABELLONE MASCHILE In tabellone oltre ae Sinner , ottava testa di serie, ci saranno anche Matteo Berrettini, ...Cinque gli italiani impegnati oggi nel primo turno a Wimbledon. Si parte cona mezzogiorno, poi a seguire Sinner nel pomeriggio . Sull'erba londinese, nel tabellone femminile, anche Trevisan, Cocciaretto e Stefanini. In campo pure il sette volte vincitore del torneo ...Il primo è Lorenzocontro il peruviano Juan Pablo Varillas 12:00 - Tutto pronto per la 136esima edizione del torneo di Wimbledon, terza prova del Grande Slam della stagione tennistica 2023. ...

LIVE Musetti-Varillas, Wimbledon 2023 in DIRETTA: il peruviano non è uno specialista dei prati OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 14.30) Palleggio di riscaldamento iniziato. 12.00 Giocatori a momenti in campo! 11.55 Varillas che ha a ...Sull'erba londinese scendono in campo anche le italiane Trevisan, Cocciaretto e Stefanini nel tabellone femminile ...