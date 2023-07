LIVE – Musetti-Varillas 4-1 | primo turno Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildi, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Il carrarino, quattordicesima testa di serie, è reduce da una serie di buoni tornei disputati sul verde. Partirà nettamente favorito contro il solido peruviano, recentemente spintosi fino agli ottavi di finale al Roland Garros. L’unico precedente è stato appannaggio del sudamericano, che ha sconfitto in due setnei quarti di Buenos Aires proprio lo scorso febbraio. Il campioncino azzurro, tuttavia, è il maggiore indiziato per accedere al secondo, dove troverebbe uno tra lo spagnolo Jaume Munar ...

Primo turno Campo 14 1° 2° 3°1 VARILLAS 0 Il tabellone. TABELLONE MASCHILE In tabellone oltre ae Sinner , ottava testa di serie, ci saranno anche Matteo Berrettini, ...Cinque gli italiani impegnati oggi nel primo turno a Wimbledon. Si parte cona mezzogiorno, poi a seguire Sinner nel pomeriggio . Sull'erba londinese, nel tabellone femminile, anche Trevisan, Cocciaretto e Stefanini. In campo pure il sette volte vincitore del torneo ...Il primo è Lorenzocontro il peruviano Juan Pablo Varillas 12:00 - Tutto pronto per la 136esima edizione del torneo di Wimbledon, terza prova del Grande Slam della stagione tennistica 2023. ...

LIVE Musetti-Varillas, Wimbledon 2023 in DIRETTA: il peruviano non è uno specialista dei prati OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 14.30) Palleggio di riscaldamento iniziato. 12.00 Giocatori a momenti in campo! 11.55 Varillas che ha a ...Sull'erba londinese scendono in campo anche le italiane Trevisan, Cocciaretto e Stefanini nel tabellone femminile ...