LIVE – Musetti-Varillas 0-0 | primo turno Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildi, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Il carrarino, quattordicesima testa di serie, è reduce da una serie di buoni tornei disputati sul verde. Partirà nettamente favorito contro il solido peruviano, recentemente spintosi fino agli ottavi di finale al Roland Garros. L’unico precedente è stato appannaggio del sudamericano, che ha sconfitto in due setnei quarti di Buenos Aires proprio lo scorso febbraio. Il campioncino azzurro, tuttavia, è il maggiore indiziato per accedere al secondo, dove troverebbe uno tra lo spagnolo Jaume Munar ...

TABELLONE MASCHILE In tabellone oltre ae Sinner , ottava testa di serie, ci saranno anche Matteo Berrettini, Lorenzi Sonego, Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi . In quello femminile sono 6 le ...Tra gli italiani il primo a scendere in campo è Lorenzo, impegnato alle 12 sul Campo 14 con il peruviano Varillas....alla kermesse dell'All'England Club fino a 9 canali e oltre 400 ore di programmazione, anche ... Un giudizio su(testa di serie n°14) 'Lui ha una tale facilità di gioco e tali mezzi ...

LIVE Musetti-Varillas, Wimbledon 2023 in DIRETTA: il peruviano non è uno specialista dei prati OA Sport

In programma oggi 3 luglio l'esordio degli azzurri Musetti e Sinner, che compaiono tra le teste di serie di Wimbledon 2023, terzo Grande Slam della stagione ...Inizia Wimbledon, ad aprire il programma sarà come sempre il campione in carica Novak Djokovic, che insegue l'ottavo titolo ...