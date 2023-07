LIVE Italia-Malta 4-0 | Europei calcio U19 in DIRETTA | Vignato ancora su rigore!

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA92? Goooooooooooooooooool,, non sbaglia l’esterno azzurro,4-0 U19. 90? RIGORE per l’, atterrato Turco in area di rigore. 88? Fuori Scicluna, dentro Borg per. 86? Destro al volo diche finisce fuori. 84? Dentro Alessandro Dellavalle, fuori Regonesi nell’. 82?prova timidamente ad avanzare il baricentro. 80? Spinge l’per arrivare alla quarta rete. 78? I cambi hanno donato una nuova linfa all’. 76? Cross di Turco per Pisilli che chiama all’intervento Sacco. 74? Dentro Turco, Hasa e Pisilli, fuori Esposito, Kolesho e Lipani nell’. 72? Destro Missori a giro, ...