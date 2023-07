LIVE Italia-Malta 4-0 | Europei calcio U19 in DIRETTA | grande esordio per gli azzurrini che guadagnano i primi tre punti

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.58 Buona la prima per gli, 4 rigori per l’di cui 3 segnati. 16 tiri di cui 10 in porta. Appuntamento a giovedì alle 18 per la sfida contro il Portogallo. MVP della partita Esposito. 94? Finisce la partita,4-0 U19. 92? Goooooooooooooooooool, Vignato, non sbaglia l’esterno azzurro,4-0 U19. 90? RIGORE per l’, atterrato Turco in area di rigore. 88? Fuori Scicluna, dentro Borg per. 86? Destro al volo di Vignato che finisce fuori. 84? Dentro Alessandro Dellavalle, fuori Regonesi nell’. 82?prova ...