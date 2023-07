LIVE Italia-Malta 3-0 | Europei calcio U19 in DIRETTA | D’Andrea firma il tris su punizione

Leggi su oasport

52? Sinistro a giro di, deviazione maltese. 50? Fuori Bridgman, dentro Viviani per il. 48? Gooooooooooooooooool,, sutrova deviazione fortunosa della barriera,3-0 U19. 46? Inizia il secondo tempo! 21.49 Grande prestazione dell'nel primo tempo che si guadagna ben tre rigori e una espulsione avversaria, unico neo il rigore sbagliato da. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,2-0 U19. 43? Sinistro a rientrare di Esposito, vola in tuffo Sacco. 41?SBAGLIA ILDI RIGORE, penalty alto. 39? RIGORE per ...