LIVE Italia-Malta 2-0 | Europei calcio U19 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.49 Grande prestazione dell’neltempo che si guadagna ben tre rigori e una espulsione avversaria, unico neo il rigore sbagliato da D’Andrea. A tra poco per il secondo45?iltempo,2-0 U19. 43? Sinistro a rientrare di Esposito, vola in tuffo Sacco. 41? D’ANDREA SBAGLIA ILDI RIGORE, penalty alto. 39? RIGORE per l’, Esposito fermato dopo un dribbling in area di rigore, espulso anche il difensore maltese Micallef. 37?che non smette di attaccare, serve la terza rete per chiudere la partita. 35? Goooooooooooooooooool, Esposito, rigore perfetto per la punta ...