LIVE Italia-Malta 2-0 | Europei calcio U19 in DIRETTA | Esposito raddoppia sempre su rigore!

35? Goooooooooooooooooool,, rigore perfetto per la puntana,2-0 U19. 33? RIGORE per l', atterratoin area di rigore. 31? Kayode dalla destra prova a mettere il cross, bloccato dalla difesa di. 29? Possesso palla prolungato dell'. 27? NDOUR, punizione che si stampa sul primo palo. 25? Bollini comanda gli azzurrini all'attacco per arrivare al raddoppio. 23? Gooooooooooooooool, Ndour, rigore perfetto alla sinistra del portiere,U19 1-0. 21? RIGORE per l', fallo di mano di Bridgman. 19? Ndour con il sinistro a botta sicura, si salva...