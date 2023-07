LIVE Italia-Malta 1-0 | Europei calcio U19 in DIRETTA | rete su rigore di Ndour

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Gooooooooooooooool,perfetto alla sinistra del portiere,U19 1-0. 21?per l’, fallo di mano di Bridgman. 19?con il sinistro a botta sicura, si salvasulla linea. 17? Continua la fase di pressing offensiva degli azzurrini. 15? Punizione di D’Andrea che non trova compagni in area di. 13? Dellavalle controlla bene la discesa di Tuma. 11? Fallo a centrocampo di Amatucci, riparte. 9? Doppio dribbling di D’Andrea, con il sinistro non trova la porta. 7? Dominio dell’, ma la manovra risulta ancora troppo lenta. 5? Esposito con la punta non riesce a dare forza ...