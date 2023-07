LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | esplode la corsa! Ewers in testa | ma da dietro arrivano tutte le “Big”

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.23 Scatto violento di Annemiek Van Vleuten ed Elisa Longo Borghini che fuoriescono dal gruppo per andare a riprendere Veronica. 14.22 Il gruppo sale rapidamente sulle rampe dello Strela: vediamo se accorceranno su. 14.20 Inizia la salita di Strela per. 14.18 Silvia Persico è stata ripresa dal gruppo. Veronicarimane incon 49 secondi di vantaggio. 14.16 Meno di 20 km all’arrivo! 14.14 Persico è fuoriuscita dal gruppo: ora è 50? da, il gruppo non riesce a tenere il passo dell’italiana. Il plotone è a più di 1 minuto. 14.11 Si muove il gruppo! Silvia Persico ora attacca per cercare di accorciare su Veronica. 14.08scollina per ...

LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la frazione più lunga! Fuga da lontano o arrivo in volata OA Sport

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d'Italia Donne 2023. In questo lunedì 3 luglio si va d ...
Per oggi è tutto. Il Giro d'Italia Donne 2023 tornerà domani con la quarta tappa. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui e buon proseguimento di g ...