LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Elisa Longo Borghini vince in volata! Annemiek Van Vleuten rinforza il suo primato

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA breve vi forniremo la classifica die poi quella generale. La volata del gruppo, giunto a 40?, viene vinta da Lorena Wiebes.AAAAAAAAAAIIIII INLa campionessa italiana regola Veronica Ewers eVan. 500 metri all’arrivo…quasi surplace… Vanentra per prima negli ultimi 1000 metri… ULTIMO CHILOMETRO! 14.41 Ci siamo! Le tre davanti sono già in quel di Borgo Val di Taro. 14.39 Meno di 5 km all’arrivo! 14.38 Proseguono in testa le tre battistrada dandosi i cambi verso il traguardo di Borgo Val di Taro. 14.35 Il gruppo è segnalato a 55? dalle tre leader. 14.33 Mancano 10 km al traguardo! 14.31 Le tre in testa hanno più di ...

LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la frazione più lunga! Fuga da lontano o arrivo in volata OA Sport

