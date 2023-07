LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 40 km al traguardo! Ilse Pluimers è da sola in testa | il gruppo a meno di due minuti

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 C’è stata una caduta in: molte le big coinvolte. Adesso cercheremo di fornirvi dettagli. 13.44 Attenzione! Ilha ripreso Silvia Zanardi e Amalie Dideriksen. 13.40 Sono 40 i km all’arrivo! 13.37 Il distacco fra ile la leader ora si atsu 1’38”. 13.36 Se n’è andata in solitaria! Silvia Zanardi e Amalie Dideriksen vengono staccate dall’olandese. 13.34 Al momento ilè trainato dalla Movistar. 13.30 Ilora accorcia sulle fuggitive: è a 1’20”. 13.26 Questo l’ordine di scollinamento:, Silvia Zanardi, Amalie Dideriksen, poi delpassano in quarta posizione ...

Inizialmente lo spettacolo fu accolto con scetticismo, ma neldi poche ore, non giorni, ... FIESTA è scritto da Alessandro Siani e Francesco Albanese, prodotto da Best. Le musiche originali ...Inizialmente lo spettacolo fu accolto con scetticismo, ma neldi poche ore, non giorni, ... Fiesta è scritto da Alessandro Siani e Francesco Albanese, prodotto da Best. Le musiche originali ...Hanno all'attivo tre album in studio, ma la vera cifra degli Shame è quella: dal vivo il quintetto londinese sprigiona un'energia travolgente che lascia il segno. Martedì ...gli Shame inper ...

LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la frazione più lunga! Fuga da lontano o arrivo in volata OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia Donne 2023. In questo lunedì 3 luglio si va d ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Per oggi è tutto. Il Giro d’Italia Donne 2023 tornerà domani con la quarta tappa. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui e buon proseguimento di g ...