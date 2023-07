LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 30 km all’arrivo! Veronica Ewers al comando | ma il gruppo comincia a muoversi

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Pluimers ha mollato: l’olandese viene ripresa dal, che ora è a 35? da. 14.01 Sono 30 i km14.00ha ripreso Ilse Pluimers! Ora l’americana è diventata la leader della corsa 13.58 Allungo importante di(EF Education-Tibco-SVB): adesso si attende la reazione delall’accelerazione della statunitense. 13.56 Poco più di 5 km al Passo Montevacà. 13.54 Intanto in testa alsi va di scatti e controscatti per provare a portare via un drappello di fuggitive che si getti all’inseguimento di Ilse Pluimers. 13.51 La maglia rosa Annemiek Van Vleuten e Rachele Barbieri ed Elisa ...

LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la frazione più lunga! Fuga da lontano o arrivo in volata OA Sport

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d'Italia Donne 2023. In questo lunedì 3 luglio si va d ...Per oggi è tutto. Il Giro d'Italia Donne 2023 tornerà domani con la quarta tappa. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui e buon proseguimento di g ...