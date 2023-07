LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 10 km al traguardo! Van Vleuten | Longo Borghini e Ewers son sulla discesa finale

(Di lunedì 3 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35 Il gruppo è segnalato a 55? dalle tre leader. 14.33 Mancano 10 km al14.31 Le tre in testa hanno più di 40?. 14.30 Scollinano sullo Strela:, Van! Oraverso il traguardo di Borgo Val di Taro. 14.27 Saltata Mavi Garcia, Annemiek Vaned Elisahanno ripreso Veronicae ora se ne sono andate in tre! 14.25 La maglia rosa Annemiek Vane la campionessa italiana Elisa, assieme alla rientrante Mavi Garcia, sono a 10? da Veronica. 14.23 Scatto violento di Annemiek Van ...

LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la frazione più lunga! Fuga da lontano o arrivo in volata OA Sport

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d'Italia Donne 2023. In questo lunedì 3 luglio