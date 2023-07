(Di lunedì 3 luglio 2023) Ha chiamato il 112 dopo aver colpito più volte l'con un martello da muratore, una mazzetta da più di un chilo. All'arrivo dei sanitari, il 57enne ferito era steso a terra in un lago di sangue. Trasferito d'urgenza in ospedale, ha superato la fase più critica e se la caverà con una prognosi...

continuare a leggerlo, registrati gratuitamente . Sei già registrato ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle ......lo più da persone che dalla Riviera di Levante si recano tutte le mattine a Genovalavoro. ... una funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, due amici chetutte le mattine contendendosi ...Il 20enne fermato, qualche anno fa, era stato sorpreso con un'arma da fuoco dai carabinieri davanti a un negozio equesto era stato denunciatoporto d'arma da sparo abusivo in luogo pubblico. ...

Litigano per il programma da guardare in tv: prende l'amico a martellate Today.it

L'episodio ha avuto gravi conseguenze: la vittima è finita in ospedale con una prognosi di guarigione di 30 giorni e l'altro in carcere con l'accusa di tentato omicidio ...La premier ribadisce "grande rispetto per chi, come Polonia e Ungheria, difende l’interesse nazionale" e sul Pnrr dice: "Basta ...