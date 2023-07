L' irresistibile fascino dei calciatori italiani sulla Premier League

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Sapete come sono gli inglesi, no? Hanno un coro su misura per tutto. Ad Antonio Conte, quando allenava il Tottenham, gliene avevano dedicato uno che faceva così: «Antonio Conte / He eats spaghetti / He drinks Moretti / He hates f*cking Chelsea” (Mangia spaghetti, beve Moretti, odia quel c*zzo di Chelsea)». Un po’ troppo stereotipato, per i vostri gusti? Rifatevi con la Divina Commedia in terra britannica di Mario Balotelli condensata nelle rime da stadio dei tifosi del Manchester City: «Ooooooh Balotelli / He’s a striker, he’s good at darts / An allergy to grass and when he plays he’s f*cking class / He drives around Moss Side with a wallet full of cash» (È un attaccante, bravo a freccette, ha un’allergia all’erba e quando gioca lo fa da campione, gira per il Moss Side con un portafoglio pieno di denaro). Quanto ci metteranno i tifosi del Newcastle prima di dedicare un coro a Sandro ...