L’ironia di Fiorello e Biggio | «Sgarbi ha ragione | Amadeus non è capace Vogliamo Morgan direttore di Sanremo» – Il video

... con la consueta, interviene in difesa dell'amico ... "'Fai Rumore', Brutta, Amadeus non sei capace! - scandisce, ...successo del brano di Diodato vincitore di Sanremo 2021 - E chi'ha ...In un video diventato virale sul webdie Fabrizio Biggio dopo'attacco di Sgarbi e Morgan ad Amadeus durante un incontro pubblico al Maxxi di Roma. Elencando alcuni dei grandi successi usciti dai Festival condotti e ...In un video diventato virale sul webdie Fabrizio Biggio dopo'attacco di Sgarbi e Morgan ad Amadeus durante un incontro pubblico al Maxxi di Roma. Elencando alcuni dei grandi successi usciti dai Festival condotti e ...

L'ironia di Fiorello: "Con Morgan sì che avremo hit a Sanremo ... Agenzia ANSA