(Di lunedì 3 luglio 2023) L'attiverà larescissoria per il difensore tedesco dell'Under 21 Yann Aurel. La conferma è stata data dal club danese dell'Aarhus in cuiha militato fino al termine di questa stagione: costerà 7 milioni di euro. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

...all'fino a Roma e Juve, non taglia fuori nessuno. 'Giovanni Carnevali sembra uno di quei cantanti da hit estiva: si eclissa durante l'anno per preparare il tormentone da ombrellone, che...... 'on sale' fuori stagione, rispetto a quanto siper giocatori di quel livello nella ... All'opposto troviamo invece un altro campione Gerry Hitchens , grande goleador che arriva all'dall'Aston ...: I commenti al veleno dei tifosi nerazzurri al saluto per Milan Skriniar L'saluta in ...stessa gente che accetterebbe un lavoro diverso se gli venisse offerto 150 euro di più in busta'.

L'Inter paga la clausola di Bisseck Panorama

L’attuale presidente della Federcalcio del Camerun ed ex attaccante non paga da 5 anni gli alimenti alla figlia Erika Do Rosario Nieves che ha chiesto la condanna ad un anno. A breve il processo a Mad ...Comunque andrà a risolversi l'intrigo di mercato che vede protagonista Davide Frattesi, la Roma ne uscirà vincitrice. Il motivo è semplice: ...