L’Inter non saluta Handanovic | il silenzio è un indizio? ? SI

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023)non ha rinnovato il contratto di Samir, contratto che è andato in scadenza al 30 giugno. Ma il club nerazzurro non ha neancheto il portiere e, secondo SportItalia, questo è un vero e proprio. Il punto della situazione.ancora non hato Samire questo può essere considerato come un vero e proprio. Il contratto del portiere è infatti scaduto il 30 giugno, solamente qualche giorno fa, e non è nel mentre arrivato il rinnovo. Ma il club nerazzurro non l’ha neancheto, come fatto con altri. Il motivo? Secondo SportItalia,sta difatti temporeggiando in attesa di capire come si metteranno le cose per la porta. Inter-News ...