Limbiate | polemiche per la piscina per sole donne musulmane | “Non è in programma alcun evento”

Monza e Brianza, il party in piscina per sole donne musulmane scatena lenella Lega Un party in piscina riservato a sole donne musulmane, in programma per il prossimo 8 luglio a(Monza), è stato definito una 'festa all'insegna della segregazione' da ...... la costituzione quale parte civile in detto procedimento penale del Comune di". Romeo, al ... Non vogliamo porci in contrapposizione a nessuno, né vogliamo alimentare. Abbiamo solo ...Monza e Brianza, il party in piscina per sole donne musulmane scatena lenella Lega Un party in piscina riservato a sole donne musulmane, in programma per il prossimo 8 luglio a(Monza), è stato definito una 'festa all'insegna della segregazione' da ...

Limbiate: festa in piscina per sole donne, Lega polemica sull'evento ... Il Cittadino di Monza e Brianza

La festa, che si svolgerà con le telecamere spente per “rispettare la privacy”, fa impazzire la Lega. Laura Ravetto incalza: “Può essere emarginazione" ...A Limbiate (MB) sabato 8 luglio un intero acquapark sarà riservato esclusivamente alle donne musulmane. Il sito che promuove il ...