‘Lilli vuole difendere la natura’ | di Dominique de Saint Mars | illustrato da Serge Bloch

(Di lunedì 3 luglio 2023) Lilli prende coscienza dei problemi legati all’inquinamento e ha l’impressione che nessuno faccia nulla. Perciò fonda il club “I Verdi della Terra”, macambiare tutto troppo in fretta e c’è chi s’infastidisce! Lillila naturadeCalligramISBN...

Nelle ultime ore gira insistentemente sui social e sui media il claim: "Con Giuntoli la Juve... Leggi Anche dal blog di ManlioVincenzo D'Amico è stato il mio idolo Non bisogna infatti ...L'ultimo curioso infortunio è accaduto venerdì scorso, quando, ospite diGruber a "Otto e ... Certo, De Luca è in guerra aperta con la segretaria Pd chenegargli il terzo mandato e così ...L'ultimo curioso infortunio è accaduto venerdì scorso, quando, ospite diGruber a Otto e ... Certo, De Luca è in guerra aperta con la segretaria Pd chenegargli il terzo mandato e così ...