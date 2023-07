Libri dell’estate per bambini e ragazzi | 40 titoli tra romanzi | gialli e leggende

Leggi su dilei

(Di lunedì 3 luglio 2023) Leggere è importante, quando si èancor di più, in quanto l’esercizio è alla base dell’apprendimento. In estate è consigliato aied aidi leggere il più possibile,a piacere, dai fumetti ai, ai piccoli primi, legati al mistero o alle, fino a quelli umoristici. In estate, che i nostri figli stiano passando un bella vacanza al mare o in montagna avranno più tempo a disposizione e più voglia di leggere, senza i ritmi serrati della vita quotidiana. Per iche si approcciano alla prima elementare, e che vogliano imparare a leggere le lettere, ci sono sempre più manuali e giornalini in grado di aiutarli ad apprendere lettere, numeri e simboli. Per ie ...