Libri | ' 1993' | il romanzo di Cottone sulle stragi che hanno cambiato il Paese

...(Storia di Cimone e Pero narrata da Valerio Massimo nel Factorum et dictorum memorabiliumIX),... a fronte di una prima denuncia di possesso presentata neldi 41 reperti in piatti e vasellame,...... prima della separazione dalla Slovacchia del" Londra: viene fondata l'International ... In moltissime località si festeggia sempre in questa data e lo stesso fa chi, utilizzando i...Dalal 2000 è stato Parroco di Santa Teresita a Río Cuarto (Córdoba). È stato fondatore e ... Trae articoli scientifici, ha più di 300 pubblicazioni, molte delle quali tradotte in varie ...

Libri: '1993', il romanzo di Cottone sulle stragi che hanno cambiato il ... Gazzetta di Modena

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Le bombe a Roma, Firenze e Milano. Un viaggio alla scoperta dei misteri che hanno cambiato l’Italia”. E’ questo il viaggio che tenta di intestarsi ‘1993 il romanzo delle st ...Le gesta del «mostro di Firenze», l'omicida che nottetempo negli anni 89-90 massacrava coppie in intimità nella campagna toscana e le mutilava sadicamemente, tornano, sia ...