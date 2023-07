L’ex stella Nba Jordan in Sicilia | sarà ospite del Google Camp

(Di lunedì 3 luglio 2023) caption id="attachment 344601" align="alignleft" width="300" Michael/caption L'exNba Michaelè atterrato all'aeroporto Fontanarossa di Catania.La leggenda dei Chicago Bulls, che dovrebbe esseredelche si terrà al Verdura Resort di Sciacca, è arrivato a Catania a bordo del suo jet privato 'N236MJ', il cui nome nasce dalle iniziali del cestista, dal suo numero di maglia e dai sei titoli come Mvp delle finali Nba vinti.è stato accolto in pista dall'amministratore delegato della Sac, società che gestisce lo scalo etneo, Nico Torrisi.

Il suo logo, unabianca a sei punte arrotondate, ...la cima del Monte Bianco e simboleggia il suo impegno per la qualità e'... sviluppata da Axel Grell,responsabile ingegneria delle cuffie ...... materano del 1995 edAzzurra, entrerà a far parte ... A breve la Gevi Napoli potrebbe annunciare anche'ingaggio dello ...E' atterrato poche ora fa all'aeroporto di Catania'aereo privato di Michael Jordan.dei Chicago Bulls, è arrivato in Sicilia per partecipare al Google Camp che si terrà nelle prossime ore al Verdura Resort di Sciacca. Prima di dirigersi verso il Google Camp, Jordan ha ...