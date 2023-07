Letterature Festival Internazionale di Roma 2023 | dal 3 al 13 luglio ispirato a Calvino

(Di lunedì 3 luglio 2023) Anche quest’anno, lo Stadio Palatino fa da cornice alla ventiduesima edizione didi. Storica manifestazione dell’Estatena. Cinque serate (3, 5, 9, 11 e 13, ore 21 Foro Palatino), in cui ilha come tema “La memoria del mondo“, in omaggio all’opera di Italo, del quale ricorre il centenario della nascita., il Palatino conserva la memoria del mondodi, foto daweekend Fa da scenario lo Stadio Palatino, in via di San Gregorio 30, all’interno del Parco ...

Ilprosegue sabato 15 luglio alle 21 con "Odissea in tre tempi" , nuova produzione di ... Corrado Bologna, già docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa diromanze medioevali e ......Giacomo e Cristoforo a Santo Stefano Belbo sarà il primo degli appuntamenti off del Pavese... dottorando incomparate a New York e nostro collaboratore per la rubrica Dialoghi con ...Un'opera musicale e un racconto in anteprima tratto dal libro Vecchi bambini perduti nel bosco che leggerà ala Roma il 5 luglio (in Italia il libro uscirà in autunno per Ponte ...

Il concerto inaugurale della 17esima edizione della rassegna si svolgerà giovedì 6 luglio, con i musicisti Giuranna, Pace, Piccotti e Kowalczyk ...Dal 3 luglio torna "LETTERATURE Festival Internazionale di Roma": cinque serate allo Stadio Palatino per la XXII edizione dal titolo "LA MEMORIA DEL MONDO".