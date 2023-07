Lens | il ds annuncia | «Vogliamo tenere Openda | su Fofana…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le parole di Arnaud Pouille, direttore generale del, sul futuro die Fofana con il club francese Arnaud Pouille, direttore generale del, ha parlato del futuro di Fofana e. Quest’ultimo è nel mirino del Milan. PAROLE – «Abbiamo ricevuto una terza offerta per. Il nostro progetto prevede diLois. Il Lipsia ha una valutazione economica, noi abbiamo la nostra. Quando non consideri un giocatore trasferibile, di solito non fissi un prezzo. Fofana? Per il momento non c’è nulla di definitivo. Questo è un argomento importante per noi. Ci sono discussioni in corso, vi faremo sapere alla fine della settimana».