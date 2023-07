L’eleganza del tenniscore | il trend moda del momento

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 3 luglio 2023) Life&People.it In concomitanza con la celeberrima competizione che si svolge ogni anno sulla fascinosa erba di Londra, sta riesplodendo lada tennis stile Wimbledon. Proprio così, il, oramai un caposaldo dello stile di tanti, si sta rivelando sempre più in, complice l’apporto di brand di lusso e catene di abbigliamento più abbordabili ammaliate da una crescita costante in termini d’interesse verso la disciplina. Wimbledon: “La Scala” del Tennis Non è poi certamente un caso se i capi più eleganti della stagione si ritrovano – come un appuntamento fisso – ogni anni ad Ovest di Londra nel mese di luglio. Wimbledon è considerato l’evento più importante di tutta l’annata sportiva tennistica, talmente importante che, eccezionalmente, coinvolge in prima linea anche gli spettatori, attentissimi a presentarsi al ...