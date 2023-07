Kurti, la bambina di 6 anni di San Polo d'Enza che il 14 giugno scorso era rimasta coinvolta con la sua famiglia in un incidente stradale a Bologna,ce l'ha fatta. Dopo 18 giorni di ricovero ...Tuttavia, se il partito di destraottenesse una chiara maggioranza, dovrà contare sul sostegno di VOX per formare un esecutivo stabile a Madrid. Tuttavia, Abascal ha chiarito più volte che il suo ...RollingStone citaNashashibi, attivista di Fight for the Future: 'Prima di tutto, questa tecnologia è così imprecisa che crea più danni e problemi di quanto ne risolva, a causa dicorrette ...

Leila non ce l'ha fatta: è morta la bimba ferita nell'incidente in tangenziale Today.it

Una bambina di sei anni è morta dopo due settimane di agonia in seguito a un tragico incidente d'auto in tangenziale. La piccola Leila Kurti, figlia di un ex consigliere comunale di ...Leila, la bimba ferita il 14 giugno in un incidente in tangenziale, è morta. Era stata ricoverata all'ospedale Maggiore e ha chiuso gli occhi per sempre sabato mattina, come riferisce la Gazzetta di M ...