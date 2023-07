Leggo per legittima difesa e il viaggio nel Fucino di Dumas

(Di lunedì 3 luglio 2023) Pacentro. Tre libri e tre storie per una intensa settimana di "per". Si comincia il 4 luglio alle 18.30 a Pacentro, in largo Stinelli (Colle Macerata) con la presentazione del libro "nel" di Alexadre(Ianieri Edizioni) ...

La reazione dei social: 'Cosa le è successo' Maria De Filippi, il gesto a C'è Postate poche ore prima della morte di Costanzo che commosse tutti La spiegazione di Carlo Conti Questo momento ha ...L'impatto è stato violentissimo, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuocoestrarre dalle lamiere gli occupanti dell'auto: il papà, 41 anni, e Leila ricoverati d'urgenza, ...... ma residente a Dalmine, il quale nel gennaio scorso, si era reso responsabile del reato di violenza sessuale ai danni di un'anziana donna che alle prime ore dell'alba stava passeggiandole vie ...

Michelle, sopralluogo a casa del 17enne: «Coltello forse usato per l'hashish». Domani la fiaccolata a Primaval leggo.it

Una bambina di sei anni è morta dopo due settimane di agonia in seguito a un tragico incidente d'auto in tangenziale. La piccola Leila Kurti, figlia di un ex consigliere comunale di ...Camera ardente in Campidoglio dalle 13 alle 19, martedì le esequie a Ponte Milvio, mercoledì la funzione funebre anche a Latina ...