Lecce | neonato positivo agli oppiacei ritorna alla madre a cui era stato tolto | si stava curando

È un mistero il dramma accaduto a, dove una donna di 40 anni è stata trovata morta nel cortile di casa: 'Forse stendeva la ...morto al Gemelli, l'autopsia: 'Ferita alla testa compatibile ...La mamma delè al momento indagata per omicidio colposo , poiché quel giorno a Vico del ... lunedì 26 giugno presso il Terminal Crociere del porto Attualità 22 Giu 2023, gioco illegale ......dell'Ospedale Di Venere di Bari che con uno screening mirato alla mappatura genetica del... lunedì 26 giugno presso il Terminal Crociere del porto Attualità 22 Giu 2023, gioco illegale ...

Lecce, riaffidato ai genitori il neonato positivo agli oppiacei: la neomamma aveva fatto una terapia con code… La Repubblica

Il neonato positivo agli oppiacei dopo gli accertamenti effettuati all'ospedale salentino Vito Fazzi, è stato riaffidato alla madre.SALENTO - Una storia con un lieto fine, sperato ma non scontato. In casa era tutto pronto per accogliere il figlio in casa. Ma una volta nato, Francesco (nome ...