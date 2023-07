Lecce | idea Terracciano per la porta

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilè alla ricerca di un portiere dopo l’addio con Falcone e oltre a Dragowski avrebbe messo gli occhi suIlè alla ricerca di un portiere dopo l’addio con Falcone e oltre a Dragowski avrebbe messo gli occhi su. Secondo quanto rito da La Gazzetta dello Sport, il portiere della Fiorentina potrebbe andare in salento per la sua nuova avventura.

Le probabili formazioni Sport [ 03/07/2023 ], Dorgu in rampa di lancio Sport [ 03/07/2023 ] ... Si cerca, poi, l'attaccante da doppia cifra: Caturano ormai sembra un'impossibile da ...Le probabili formazioni Sport [ 03/07/2023 ], Dorgu in rampa di lancio Sport [ 03/07/2023 ] ... Home Sport Virtus Francavilla, per l'attacco sempre viva l'Tounkara Virtus Francavilla, per l'...Le probabili formazioni Sport [ 03/07/2023 ], Dorgu in rampa di lancio Sport [ 03/07/2023 ] ... Inoltre è più di un'ormai Perez che dovrebbe essere in uscita dalla Virtus Francavilla e per l'...

Lecce, pazza idea Hagi per la trequarti. Oudin verso il ritorno Antenna Sud

In questo calciomercato la Sampdoria è concentrata anche sulla questione portiere: uno tra Falcone e Audero partirà, attenzione a Klaesson del Leeds Con il contro-riscatto di Wladimiro Falcone dal ...Il centrocampista dell’Aberdeen Ylber Ramadani è il nome nuovo per il centrocampo del Lecce. I maggiori giornali scozzesi parlano dell’idea, descrivendo il calciatore come un perno importante della sq ...