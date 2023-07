Le prime condanne per il Frecciarossa deragliato a Lodi nel 2020

Arrivano leper il deragliamento del Frecciarossa 9595 Milano - Salerno, avvenuto il 6 febbraio 2020 nel Basso Lodigiano . A due operai addetti alla manutenzione e dipendenti di Rete ferroviaria ...... migliaia di arresti, circa 500 morti per le strade, una raffica dia morte. Due ...alle giornaliste che in settembre avevano diffuso la notizia della sorte di Mahsa Amini e delle...Intanto, riferisce Le Parisien, sono arrivate leper le persone fermate: quattro mesi di carcere con la condizionale, e insieme 140 ore di servizio alla comunità e l'obbligo di seguire ...

Frecciarossa deragliato, prime condanne TGR Lombardia

Questo mese arrivano le nuove stagione de L'estate nei tuoi occhi e God Omens e la novità Gli orrori di Dolores Roach.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...