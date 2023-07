Le misteriose cascate “di sangue” dell’Antartide ora hanno una spiegazione

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le“di”, conosciute in tutto il mondo come Blood Falls,australianofinalmente trovato unadopo 106 anni dalla loro scoperta, grazie allo studio degli scienziati della University of Alaska Fairbanks e del Colorado College. A osservare per la prima volta il fenomeno delle“di” è stato il geologo Griffith Taylor, presso il lago ghiacciato Bonney, in Antartide, nel 1911. Questa cascata dell’altezza di cinque piani, di colore rosso, sgorga molto lentamente dal ghiacciaio Taylor fin nelle valli secche McMurdo. Fin dal primo momento era ben chiaro che non si trattasse di, ma di acqua, tuttavia per 106 anni gli scienziati non sono ...