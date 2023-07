“Le femministe minacciano la virilità” | il video che spiega la cultura della destra attraverso la famiglia tradizionale e ariana

(Di lunedì 3 luglio 2023) “Ai nostri nemici non basta strapparci dai nostri determinismi geografici, storici o familiari. Ora stanno attaccando l’intimità dei nostri corpi, la nostra identità sessuale. I media alimentati dalla propaganda di alcune attiviste, gridano alla mascolinità tossica. I cortili delle scuole fanno la guerra a tutte le forme di, ora considerate violente e aggressive”. È l’incipit di undi cinque minuti, prodotto dall’istituto Iliade di Parigi, diffuso e tradotto in Italia dalla casa editrice vicina al mondo giovanile di Fratelli d’Italia “Passaggio al bosco” nei giorni scorsi, mentre lo scontro politico sui diritti sessuali guadagnava le prime pagine, tra criminalizzazionefecondazione eterologa e propaganda sue crescita ...

"Le femministe minacciano la virilità": il video-manifesto della destra TPI

