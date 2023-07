La seduta sui mercati azionari insi raffredda, complice l'avvio debole di Wall Street. Londra, Parigi e Francoforte scivolano in terreno negativo (con gli indici che rispettivamente cedono lo 0,10%, lo 0,12% e lo 0,29%). Solo ...Bilancio positivo per Piazza Affari , che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'in cui regna la cautela. Cauta la borsa di Wall Street, dove l' S&P - 500 segna un 0%. Lieve calo dell' Euro / Dollaro USA , che scende a quota 1,087. L' Oro prosegue gli scambi con guadagno ...Dietro il +19% di Milano ci sono le altreeuropee: l'Ibex35 di Madrid con un +16,6%, seguito ... E se andiamo fuoritroviamo il balzo del Nasdaq a New York (+30%) che così segna la migliore ...

Le Borse in Europa frenano in scia a Wall Street La Sicilia

La seduta sui mercati azionari in Europa si raffredda, complice l'avvio debole di Wall Street. Londra, Parigi e Francoforte scivolano in terreno negativo (con gli indici che rispettivamente cedono lo ...Il via libera Ivass a Delfin, che potrà superare il 10% in Generali, scatena una fiammata in Borsa. Avanza anche Mediobanca. Ma restano alcune incognite ...