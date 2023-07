Chiudono in calo, perdendo lo slancio iniziale, lein. Hanno mantenuto la loro buona intonazione solo Milano (+0,77%) e Madrid (+0,5%). Parigi invece ha chiuso in calo dello 0,18%; poco variata Londra che ha chiuso a - 0,06%. Sul suo ...Miste invece le altredel Vecchio continente, con Francoforte in ritardo. Tra i dati di ... Male invece gli indici in, con l'Italia che peggiora come non accadeva dalla crisi del Covid e S&...Gas in netto calo in: 8% a 34 euro al megawattora. Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato il fatto chiave del giorno...

Le Borse in Europa chiudono deboli,bene solo Milano e Madrid - Economia Agenzia ANSA

Chiudono in calo, perdendo lo slancio iniziale, le Borse in Europa. Hanno mantenuto la loro buona intonazione solo Milano (+0,77%) e Madrid (+0,5%). Parigi invece ha chiuso in calo dello 0,18%; poco v ...Ftse Mib ancora il migliore dopo primo semestre super (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 lug - Piazza Affari prosegue in solitaria la ...