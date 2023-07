Le app migliori per chi ama il mare

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 luglio 2023) Con la massa che punta dritta verso il, anche godersi una giornata in spiaggia durante il fine settimana è diventata una fatica. La soluzione è giocare d'anticipo e il rimedio possono essere una manciata di applicazioni che aiutano a centrare l'obiettivo. Questione di tempo per arrivare prima del tutto esaurito, assicurandosi magari che il meteo sia clemente e che pure il parcheggio non si riveli una chimera. Se è vero che gli stabilimenti balneari più attrezzati e lungimiranti hanno una propria app su cui far convergere clienti e potenziali tali, ce ne sono parecchie altre che raggruppano informazioni su disponibilità di lettini e ombrelloni, oltre che i vari servizi di cui si può usufruire, come cabine, ristorante, piscina, area bambini, beach club, corsi di yoga e sport acquatici. Vediamo quali sono, dunque, le app da non perdere per pianificare un anticipo di ...