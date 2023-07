Le 5 ragioni che portano Lukaku all’Inter

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 luglio 2023)e l’Inter vogliono continuare le loro strade insieme: di seguito i cinque motivi per cui dovrebbero proseguire insiemeè la priorità dell’Inter e l’Inter è la prima scelta di. La sintesi estrema dell’attualità nerazzurra potrebbe essere questa semplice constatazione e andremo a vedere, in tempi brevi, se i soldi ricevuti dalla cessione di Brozovic verranno immediatamente dirottati sul belga. Simone Inzaghi sembrerebbe avere messo Big Rom in cima alla lista dei desideri. Proviamo a ipotizzare cinqueche rendono il belga assolutamente indispensabile per la squadra del 2023-24. 1) La finale di Champions non conta, anzi sì. Chiaro, evidente e incontestabile: laddove l’Inter è uscita ingrandita dal confronto diretto con i colossi del Manchester City, proprio il suo giocatore più gigantesco ...