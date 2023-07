Lazio | Sarri vuole Kerkez | le ultime

Mercato Lazio, situazione bloccata in attacco: la strategia di Lotito Cittaceleste.it

[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato dal Corriere dello Sport, per il regista ex Arsenal servono 8-10 milioni. Lotito punta a strappare il prestito con riscatto a 8 milioni più bonus. Al moment ...Il tempo passa, ma in casa Lazio prosegue l’attesa sul mercato. I biancocelesti al momento sono ancora fermi in entrata nonostante manchino otto giorni all’arrivo ad Auronzo di ...