Lazio | Immobile su D’Amico | «Un motivo in più per essere degno della fascia da capitano»

Anche il capitano dellaCirosul suo profilo Instagram ha voluto omaggiare l'ex campione: "Io sono giovane ma tanti laziali mi hanno parlato delle gesta di Vincenzino D'Amico, grande ...... anche se la priorità è Marcos Leonardo Marcos Leonardo resta il primo grande obiettivo del calciomercato dellaper quanto riguarda la casella di vice. Tuttavia, come riferito dal ...... il quale avrebbe richiesto un profilo giovane e talentuoso che possa crescere bene, ed in fretta, alle spalle del bomber biancoceleste Ciroaccordo vicinissimo per Marcos Leonardo - ...

Lazio, Immobile ricorda D'Amico: "Ho un motivo in più per essere degno della fascia" TUTTO mercato WEB

Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio, ha voluto ricordare, con un post su Instagram, Vincenzo D'Amico, storico ex capitano biancoceleste scomparso: "Io sono giovane ma tanti laziali mi ...Nonostante la finestra di calciomercato sia già aperta da 3 giorni, la Lazio non ha ancora dato il via a nessuna trattativa concreta per i giocatori in ...