Lazio | Immobile saluta D’Amico | “Grande campione e laziale vero”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ciro Immobile da leader e da capitano della Lazio ha parlato ricordando Vincenzo D'Amico, giocatore della Lazio dello scudetto del 1974. L'attaccante italiano ha parlato sul suo profilo social di D'Amico, sottolineando i valori legati al mondo biancoceleste. Queste le parole di Immobile: "Io sono giovane ma tanti laziali mi hanno parlato delle gesta di Vincenzino…la sua perdita ha scosso tutto il mondo biancoceleste…troppi eroi di quel mitico scudetto '74 se sono andati, ma tutti hanno lasciato un segno indelebile nella nostra storia…adesso ho un motivo in più per essere degno di quella fascia da capitano…"

Lazio, Immobile ricorda D’Amico: “Grande campione e laziale vero” Cittaceleste.it

