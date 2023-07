Il secondo, nel pomeriggio, con le parti sociali, sindacati e imprese, e le componenti ... Piemonte e. Danni pubblici, lavori urgenti per oltre 4 miliardi di euro Sulla base della ...Sono decine i ragazzi che si sono datioggi, davanti al liceo Gassman, per un corteo ... Prevista la presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del governatore del, Francesco ...Il secondo, nel pomeriggio, con le parti sociali, sindacati e imprese, e le componenti ... Piemonte e. Danni pubblici, lavori urgenti per oltre 4 miliardi di euro Sulla base della ...

Lazio: appuntamento per Ricci del Torino | Primapagina ... Calciomercato.com

È scaduto il prestito di Jony allo Sporting Gijon. Lo spagnolo, accolto calorosamente da tifosi e società, ha disatteso le aspettative che su di lui si erano create. Ha illuso di ...Torna la rassegna cinematografica 'Quo Vadis Al cinema nel cuore di Roma', in programma a ingresso libero dal 4 al 16 luglio al Tempio di Venere e Roma, nel Parco archeologico del Colosseo. (ANSA) ...