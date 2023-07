Lavoro | Schlein | tassazione rendite non sia un tabù

(Di lunedì 3 luglio 2023) "Questo non è un governo inconsapevole, c'è una precisa strategia politica: aumentare diseguaglianze e precarietà". Lo sostiene la segretaria del Pd Elly, all'università Roma tre per una ...

Lo sostiene la segretaria del Pd Elly, all'università Roma tre per una tavola rotonda sulinsieme al leader M5s Giuseppe Conte e ai leader sindacali di Cgil e Uil, Landini e ...A lanciare l'allarme è il leader M5s Giuseppe Conte, intervenendo ad una tavola rotonda sui salari all'università Roma tre, insieme alla segretaria Pd Ellye ai leader di Cgil Maurizio ...Se dichiari "ilpovero si combatte solo con i contratti", devi spiegare come e soprattutto ...di Azione Carlo Calenda rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni e alla leader del Pd Elly. -...

Botta e risposta Schlein-Calderone Avvenire

Roma, 3 lug. (askanews) - 'È un governo della restaurazione, reazionario. Un governo che getta benzina sul fuoco, in modo consapevole ...Roma, 3 lug. – (Adnkronos) – “Tralasciamo le ipocrisie di un governo che mentre dice che il lavoro povero non esiste, ha anche da rispondere per una ministra che pare che non pagasse i suoi lavoratori ...