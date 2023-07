Lavoro | Schlein | ' congedo paritario battaglia a sostegno occupazione femminile'

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. - (Adnkronos) - "Accanto allaper il salario minimo, ce n'è una da fare per redistribuire il carico di cura non pagato ed è il, pienamente retribuito, di almeno 3 mesi, non trasferibile tra genitori. Quella è una misura che indubbiamente sosterrebbe l'". Così la segretaria del Pd Ellyintervenendo alla tavola rotonda 'Inflazione e salari: quali politiche?' presso la sala lauree Scuola di economia e studi aziendali di Roma Tre.

...di Calenda aper incontrare Meloni per il salario minimo, Conte evidenzia: 'Lasciamo stare le dichiarazioni del momento di Calenda. Sul salario minimo legale abbiamo fatto unserio non ...Lo sostiene la segretaria del Pd Elly, all'università Roma tre per una tavola rotonda sulinsieme al leader M5s Giuseppe Conte e ai leader sindacali di Cgil e Uil, Landini e ...A lanciare l'allarme è il leader M5s Giuseppe Conte, intervenendo ad una tavola rotonda sui salari all'università Roma tre, insieme alla segretaria Pd Ellye ai leader di Cgil Maurizio ...

Landini: 'Paga orario sotto 9 euro non più accettabile, governo dia risposte'. Conte: 'Meloni si renda conta che sta creando disagio sociale' ...Roma, 3 lug. – (Adnkronos) – “Questo è un governo campione di rinvii e di scaricabarile, solo che con i rinvii non si aumentano i salari, non si aiutano le famiglie in difficoltà a pagare l’affitto”.