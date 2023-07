Lavoro | la qualità nelle città italiane | Bari e Lecce a metà classifica | le altre pugliesi giù Andria in fondo Fondazione Aidp

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 3 luglio 2023) Laha stilato una graduatoria, basata su 57 elementi di valutazione, in merito alladelin 110capoluogo. Non ci sono state, purtroppo, sorprese. Puglia, nei due casi migliori, in zona centrale della. Lesono nel gruppo diin cui si ritengono peggiori le condizioni per i lavorator. Le 40della fascia verde che otterranno il riconoscimento “Lein cui si lavora meglio in Italia 2023” della: Milano, Trieste, Udine, Bergamo, Pordenone, Cagliari, Gorizia, Padova, Siena, Cremona, Bolzano, Verbania, Trento, Treviso, Sondrio, Modena, Monza, Brescia, Pavia, Pisa, Firenze, Bologna, ...