Lavoro | Conte | governo programma un incendio sociale

Lo sostiene la segretaria del Pd Elly Schlein, all'università Roma tre per una tavola rotonda sul salario minimo insieme al leader M5s Giuseppe Conte e ai leader sindacali di Cgil e Uil, Landini e Bombardieri. "È un governo della restaurazione, reazionario. Un governo che getta benzina sul fuoco, in modo consapevole sta programmando un incendio sociale". A lanciare l'allarme è il leader M5s Giuseppe Conte, intervenuto ad una tavola rotonda sui salari all'università Roma tre, insieme alla segretaria Pd Elly Schlein e ai leader di Cgil Maurizio Landini e di Uil Pierpaolo Bombardieri.

"Il Pd dal 6 luglio aprirà una serie di incontri con le parti sociali e le forze politiche per capire quali politiche industriali servono all'Italia. Ma non ...Secondo il presidente M5s la "visione di politica interna si può riassumere in darwinismo sociale: consentite a chi vuol fare di fare. Ma se uno non ha da ...