Lavoro | AAA portuali donne cercasi | la rivoluzione rosa parte da Livorno

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Gruista, smarcatrice, addetta alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio. I lavori del portuale declinati al femminile, sebbene il porto sia ancora oggi un luogo a predominante, quando non esclusiva, presenza di lavoratori maschili, a tutti i livelli, e nonostante le competenze non manchino. Ma se lesono penalizzate nell’accesso alin ambito portuale e marittimo, unastando dacon il progetto ‘Il porto delle’ “pensato per far conoscere ilche lesvolgono in ambito portuale e animare il dibattito fra addetti ai lavori al fine di migliorare la presenza dellein questi settori”, spiega Barbara Bonciani, assessora al porto e all’integrazione città-porto ...