L’Avellino chiama i suoi tifosi | parte la campagna abbonamenti “Solo Per Amore”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoInizia oggi ladell’US Avellino 1912 per per la stagione 2023/24 come annunciato dal club. Nella passata stagione, al termine dellail dato fu di 2380 sottoscritti. Nelle scorse settimane, la società guidata dalla famiglia D’Agostino ha dato una sterzata dopo una stagione da incubo. La pietra angolare per il futuro è stato l’arrivo di Giorgio Perinetti nel ruolo di direttore dell’area tecnica affiancato dal direttore sportivo Luigi Condò e dal responsabile scouting Pierfrancesco Strano. L’arrivo del dirigente romano è un chiaro segnale lanciato dalla società. In panchina conferma per Massimo Rastelli, desideroso di riscattarsi dopo una stagione da dimenticare. Dalla giornata odierna sarà possibile sottoscrivere le tessere per la stagione ...