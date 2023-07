Laurentina – Suv contromano travolge un’auto | muore donna

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 luglio 2023) Mortale incidente a Roma, sulla, al 22esimo chilometro, in direzione Pomezia. Un Suv Tesla, conducente ventenne con quattro passeggeri, due ragazze e due ragazzi, ha improvvisamente occupato la corsiando una Lancia Y guidata da unadi 67 anni, morta sul colpo. Il ragazzo del suv è risultato negativo ai test per alcool e droga. La polizia locale di Roma Capitale indaga per accertare le cause dell’incidente. I ragazzi sono stati accompagnati all’ospedale Sant’Eugenio, dove soltanto a uno di loro è stata riscontrata una frattura a un braccio.